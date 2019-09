Aurora Ramazzotti, spunta uno ‘strano’ commento di Clementino alla foto della figlia di Michelle e Eros: cosa bolle in pentola?

Da mamma Michelle ha ereditato la simpatia e la solarità. Si perché Aurora Ramazzotti, proprio come la Hunziker, è diventata una vera e propria star sui social. Merito della sua semplicità e spiccata ironia, con cui diverte i followers che con affetto la seguono su Instagram. E qualche ora fa, la figlia di Eros ha postato una foto davvero curiosa, in cui appare in versione bambina al cinema con Michelle. La sua faccia è davvero buffa, ma a incuriosire i fan è stato un commento alla foto del rapper Clementino. Un complimento che ha preoccupato qualcuno…scopriamo cosa è successo.

Uno ‘strano’ botta e risposta sotto una foto di Instagram ha messo in allerta i fan di Aurora Ramazzotti. A commentare la sua foto è stato il rapper napoletano Clementino, suscitando la reazione di un fan. Ma andiamo con ordine. Aurora posta questa foto su Instagram, si trova al cinema con mamma Michelle, in mano i biglietti di Harry Potter:

In molti hanno commentato la sua faccia buffa, ma c’è anche chi si è concentrato su altro. Come il rapper Clementino, che fa un complimento pubblico alla bella Ramazzotti:

Un commento apparentemente ‘amichevole’ quello di Clementino, al quale Aurora risponde con un cuore. Ma c’è chi si è preoccupato per lo scambio di battute. Un fan decide di taggare il rapper, ricordandogli che la Ramazzotti è impegnata. Ma niente paura, Clementino è solo un amico. Aurora continua a postare foto e storie col suo amato Goffredo Cerza, col quale procede tutto a gonfie vele.