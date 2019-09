Barbara D’Urso annuncia la novità ‘shock’ per Pomeriggio 5 e Domenica Live. Ecco cosa vedremo durante la nuova stagione di Canale 5

Sta per ripartire una stagione tutta nuova con la regina di Mediaset. Barbara D’Urso si è ponta a tornare dietro lo schermo per allietare pomeriggi e serate con gossip, cronaca e notizie di ogni tipo e da ogni parte del Mondo. I suoi confronti tra i più noti personaggi dello spettacolo e del web sono da sempre i più seguiti in tv e lei lo sa bene, per cui anche quest’anno le novità no mancheranno, per lasciare ancor di più senza fiato i telespettatori. Una in particolare è stata da lei stessa preannunciata questa mattina, vediamo quale.

Barbara D’Urso, una novità ‘shock’ rivelata da poco: ecco cosa vedremo a Pomeriggio 5 e Domenica Live

Durante la mattinata di oggi molti fan sono rimasti incuriositi davanti alle storie Instagram pubblicate da Barbara D’Urso. Cresce l’attesa per una stagione televisiva tutta nuova, in cui la conduttrice vedrà conquistare ancora numeri altissimi di telespettatori. La D’Urso ha anticipato cosa quest’anno potranno aspettarsi dalle sue trasmissioni, da Pomeriggio Cinque e Non è la D’Urso, passando per Domenica Live, programma cult del fine settimana. Un giro nei camerini prima, il tutto ripreso e condiviso con i follower, poi un’attenzione particolare rivolta alla nuova protagonista di questa stagione. La famosissima Cabina Rossa, in cui più volte abbiamo assistito a rivelazioni importanti di noti volti della tv appena usciti dai reality, quest’anno sarà completamente nuova. Non è ancora stato possibile decifrare quale sia, ma sicuramente cresce l’attesa e i fan della D’Urso sono pronti a vivere un’altra annata fatta di gossip e incontri particolari.