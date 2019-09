Belen Rodriguez nuda, la camicia si apre: niente reggiseno, pioggia di like per lei sull’ultimo post di Instagram.

Basta davvero poco a Belen Rodriguez per alzare la temperatura sui social. Del resto, l’innata sensualità è uno dei pregi che tutti hanno sempre riconosciuto alla showgirl argentina. Che però, stavolta, ha davvero esagerato. Lo scatto postato qualche ora fa dalla moglie di Stefano De Martino ha letteralmente infiammato Instagram. Uno scatto in bianco e nero, in cui Belen è quasi nuda: non indossa il reggiseno. Si copre con le mani, ma il risultato è bollente. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez nuda su Instagram: niente reggiseno, i fan impazziscono

L’estate sta finendo, diceva una famosa canzone, ma le temperature ‘hot’ non sembrano voler scendere. Colpa di Belen Rodriguez, che ha incantato tutti con l’ultima foto postata sul suo profilo ufficiale di Instagram. Una foto in cui Belen è nuda: addosso, soltanto una camicia bianca, aperta. Il risultato è davvero bollente. Giudicate voi:

Una foto che sembra un ritratto, come scrive la stessa Rodriguez nella didascalia al post. Una foto che, come sempre quando si tratta di Belencita, non è passata di certo inosservata su Instagram. In pochissimo tempo, il post ha ottenuto il pieno di cuoricini e commenti. Una pioggia di complimenti per la bellissima showgirl, ma non mancano i consigli ‘ironici’ di alcuni fan maliziosi: “Scusa ma non puoi tenere le mani in tasca?”. Che dire, Belen riesce sempre ad attirare l’attenzione su di sè. E conferma, semmai ce ne fosse bisogno, la sua straordinaria bellezza. De Martino è o non è l’uomo più invidiato del mondo?