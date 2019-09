Chiara Esposito Temptation Island: tutti i retroscena della professoressa de L’Eredità che partecipa al reality delle tentazioni con il suo fidanzato Simone

Temptation Island Vip sta per tornare. Al timone del programma in questa edizione ci sarà Alessia Marcuzzi che ha sostituito Simona Ventura. Il reality delle tentazioni di Maria De Filippi tornerà su canale 5 con un’edizione scoppiettante. I nomi delle coppie ufficiali che parteciperanno a Temptation Island Vip sono stati resi noti dalla stessa conduttrice attraverso il profilo Instagram ufficiale. Tra questi troviamo la coppia composta dalla bellissima Chiara Esposito. Conosciamola meglio.

Nata a Catania, Chiara Esposito di professione fa la modella. Da sempre è appassionata del mondo dello spettacolo e della moda. Infatti, in passato ha partecipato al concorso Miss Italia vincendo la fascia regionale Miss Sicilia e Miss Eleganza. Attualmente lavora anche come fotomodella e ha partecipato ad alcuni videoclip musicali. La svolta è arrivata, però, con l’Eredità. Chiara Esposito veste i panni della professoressa.

Per quanto riguarda la vita privata, del passato di Chiara non si sa molto. Attualmente è fidanzata con Simone Bonaccorsi, anche lui nel mondo della moda e della bellezza.