Francesco Chiofalo torna a parlare, appello disperato ad Antonella Fiordelisi su Instagram: ‘Non mangio da tre giorni e non riesco a respirare’, dedica da brividi.

Francesco Chiofalo ha visto improvvisamente il suo ‘mondo’ crollare quando l’ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi ha annunciato su Instagram di aver scoperto alcuni suoi tradimenti e lo ha lasciato. Dopo questo momento, un susseguirsi di rivelazioni da parte dell’ex di Francesco, Selvaggia Roma, e della sua presunta amante Aurora Ciorbi, hanno disegnato un quadro molto negativo di Francesco, facendolo passare per un falso e addirittura un violento. Di tutto questo, però, lui sembra non essersi occupato più di tanto. L’unico suo interesse al momento sembra quello di riconquistare la fiducia di Antonella. La dimostrazione di questo sta nelle ultime storie che ha pubblicato su Instagram, nelle quali ha lanciato un accorato appello alla ragazza.

Francesco Chiofalo disperato, l’accorato appello ad Antonella su Instagram

Francesco Chiofalo è disperato. Dopo che Antonella ha lasciato la casa in cui vivevano insieme, il ragazzo non si rassegna e sta cercando in tutti i modi di riconquistare la sua fiducia. Lei però sembra ferma nelle sue posizioni, e non intende ascoltarlo, tanto che Francesco ha utilizzato Instagram per farle arrivare le sue parole. ‘Ti chiamo e non rispondi, hai tratto le tue conclusioni senza ascoltare le mie ragioni’, ha scritto Francesco, che ha urlato al mondo il suo amore per Antonella, dicendo che da tre giorni non mangia e non fa altro che piangere, e che si sente come se avesse la testa sott’acqua senza poter respirare. Parole forti del ragazzo, che ha implorato la fidanzata di ascoltarlo e dargli la possibilità almeno di parlare. ‘Ho avuto relazioni più lunghe della nostra, ma non ho mai amato nessuna come te’, ha aggiunto Chiofalo, chiedendo ad Antonella di non chiudere su due piedi la loro bellissima storia d’amore. Chissà se la ragazza deciderà almeno di ascoltarlo. Per ora da parte sua nessuna risposta, almeno non sui social.

