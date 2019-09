Lazio – Roma streaming Serie A: match in Diretta da smartphone o tablet

Lazio – Roma, Diretta streaming: dove guardare il derby più atteso d’Italia da smartphone o tablet, ecco tutte le opzioni possibili

E’ una settimana infuocata per la Serie A: due partite molto importanti in questa seconda giornata di campionato, parliamo di Juventus-Napoli e Lazio-Roma. La prima è già terminata nella serata di ieri, sabato 31 agosto 2019 sul risultato di 4-3 per la squadra di Sarri. Dopo un vantaggio iniziale di 3-0, il Napoli è riuscito a rimontare e portarsi in parità. Poi, l’autorete di Koulibaly ha portato di nuovo gli azzurri in svantaggio. Ma questa sera c’è un’altra importante partita da non perdere: Lazio-Roma. Il derby della capitale. Il match più atteso dell’anno per gli abitanti della città. I tifosi non vedono l’ora di vedere le loro squadre, i loro beniamini faccia a faccia per una sfida che sicuramente riserverà tante sorprese e momenti di euforia massima.

Serie A, Lazio Roma: streaming, Diretta, formazioni e ultime notizie

Se vi state domandando come vedere in streaming Lazio – Roma allora siete nel posto giusto. Si tratta di un impegno molto importante per le squadre capitoline. Il primo derby della stagione. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport e, in streaming, su Sky Go. Per chi non avesse possibilità di sedersi comodamente sul divano di casa, quindi, ci sarà l’alternativa Sky Go per accedere tramite smartphone o tablet al canale e guardare la partita. Magari con delle cuffie se non si può ascoltare l’audio in libertà. Da oggi, inoltre, è possibile guardare la partita – per cui anche Lazio – Roma – in diretta streaming su Now Tv. La piattaforma mette a disposizione la possibilità di guardare i match di Serie A in streaming senza impegnarsi con abbonamenti annui, parabole, decoder e quant’altro. Addirittura, si possono acquistare dei ticket che consentono di ‘abbonarsi’ per anche solo un giorno.

Per il momento, le formazioni che dovrebbero scese in campo sembrano essere ben delineate:

​Lazio (3-4-1-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile. Allenatore: S.Inzaghi.​ ​Roma (4-2-3-1) ​Lopez; Zappacosta, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Lo.Pellegrini; Cengiz Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Certo, potrebbero esserci sorprese dell’ultimo minuto, ma ragionando per sommi capi gli allenatori dovrebbero scegliere questo undici titolare senza troppi dubbi o eventuali ripensamenti.

