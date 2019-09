Alessia Marcuzzi ha pubblicato uno scatto in costume: la posa hot ha infiammato Instagram. Ecco la foto.

La favolosa conduttrice che tra pochi giorni prenderà il controllo di Temptation Island VIP si sta godendo le ultime ore di relax. Alessia Marcuzzi ha preso il posto di Simona Ventura per la seconda edizione del programma. Sei coppie metteranno a dura prova i loro sentimenti: la nuova conduttrice avrà i giusti consigli e le giuste osservazioni per i concorrenti? Manca davvero poco all’inizio ed è giusto godersi le ultime ore di riposo. Poche ore fa la romana ha incantato tutti con uno scatto su Instagram: vediamo di cosa si tratta.

Leggi anche:

Alessia Marcuzzi in costume: la posa hot infiamma Instagram

In attesa di vederla su Canale 5 alla conduzione di Temptation Island VIP, i fan si accontentano di ammirare la sua bellezza su Instagram, tramite gli scatti che condivide. Senza un filo di trucco la Marcuzzi è davvero una bellezza invidiabile: per non parlare delle sue forme! Guardate cosa ha pubblicato:

E’ sicuramente una delle conduttrici più amate della tv italiana: di lei ammirano la sua solarità e la sua sincerità. Purtroppo spesso è stata presa di mira dagli hater: i vip conoscono bene questo fenomeno e dovrebbero non cedere alle tentazioni. Non sempre è facile: molti utenti la criticano sotto i suoi post e spesso la presentatrice risponde loro in maniera ironica. Un post lo ha dedicato proprio a chi va contro di lei: come didascalia ha scritto tutte le recenti offese ed ha aggiunto “Faccio quello che voglio, quello che mi va” con i versi di una nota canzone italiana. Una risposta chiara e decisa contro tutte le frasi spiacevoli.