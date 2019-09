Emma Marrone si mostra con una scollatura ‘esagerata’: il dettaglio non passa inosservato ed Instagram si infiamma.

Cattura sempre l’attenzione di tutti: la bellissima Emma Marrone ha pubblicato l’ennesimo scatto che ha fatto innamorare tutti. Sta per uscire il suo nuovo successo, Io sono bella: il brano lo ha scritto Vasco Rossi per lei ed è attesissimo dai fan. La data di uscita è il 6 settembre. Mancano davvero pochi giorni e dopo le vacanze a Capri e Formentera, si ritorna alla vita in città. Uno scatto in questo 1 settembre 2019 non poteva mancare: ecco cosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Leggi anche:

Emma Marrone, scollatura ‘esagerata’: il dettaglio non passa inosservato

Sexy e provocante: la famosa cantante che ha trovato il successo nella scuola di Amici di Maria De Filippi è una vera bomba. Poco fa ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram per augurare un buon primo settembre a tutti.

La scollatura di Emma ha fatto impazzire tutti: “Che bella che sei”, “Almeno una Gioia a Settembre”, “Eri bona pure a agosto comunque” sono solo alcuni dei complimenti rilasciati dagli utenti sotto il post. In un precedente scatto la cantante ricevette i complimenti anche da Gabriele Muccino, il regista del film a cui la cantante ha preso parte, I migliori anni. Nessuno più riesce a resistere alla giovane: l’artista pugliese è tra i personaggi famosi più amati in Italia.