Meteo settimana 2-8 settembre: addio estate, crollo shock delle temperature, pioggia e vento. Ecco le previsioni del tempo per la prossima settimana.

Amanti dell’estate, rassegnatevi: settembre è arrivato. E, a quanto pare, ha portato con sé il maltempo. Sarà una partenza shock, quella del nono mese dell’anno. Pessime notizie per chi, quest’anno, ha scelto di andare in vacanza proprio a settembre, evitando il caos dei mesi estivi. Ma scopriamo nel dettaglio le previsioni meteo della settimana che va dal 2 all’ 8 settembre. Ve lo anticipiamo: potremmo salutare l’estate già da questo lunedì. Ecco il meteo per la prossima settimana.

Meteo settimana 2-8 settembre: partenza shock, arriva il freddo

Brutte notizie per i vacanzieri dell’ultima ora. Settembre 2019 non sembra essere adatto al sole e al mare. Al contrario, potremmo dire addio all’estate già dal primo lunedì del mese. Dal 2 settembre correnti fresche nord-atlantiche arriveranno si avvicineranno sempre più alla nostra Penisola, cambiando radicalmente la situazione meteorologica italiana. L’estate 2019, caratterizzata quasi totalmente dall’anticiclone africano, avrà così una brusca frenata, quasi prima del previsto. Piogge e venti, soprattutto sul Nord, interesseranno molte regioni a partire da inizio settimana: in particolare Liguria, Piemonte e Lombardia. Ma no si escludono fiocchi di neve e vere e proprie bufere: preparatevi a un crollo termico di ben 15 gradi, che partirà da Nord e si estenderà fino al sud. Da mercoledì e giovedì, nello specifico, le temperature inizieranno a crollare notevolmente anche al centro sud, interessando tutta la penisola. Attenzione ai venti forti su Sardegna e basso Tirreno.

Insomma, è il momento di dire addio a costumi e creme solari: “l’inverno sta arrivando”, direbbero in Game of Thrones! E voi, preferite l’estate o il fresco?

