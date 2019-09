Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno pubblicato uno scatto in una posizione particolarmente hot: Instagram è andato letteralmente in tilt.

La storia d’amore tra Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta prosegue a gonfie vele: i due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. L’ex tronista ha fatto di tutto per sottrarre la corteggiatrice ad Ivan Gonzalez e ci è riuscito: nel giro di poche esterne è scoppiata una complicità che li ha fatti innamorare l’un dell’altro. Da quando sono usciti insieme dal programma non si sono staccati un attimo: il loro è proprio un amore unico. Poche ore fa è spuntato uno scatto su Instagram che ha mandato i social in tilt. Vediamolo insieme.

Leggi anche:

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta posizione hot: Instagram in tilt

Su una tavola da surf, Natalia è in braccio al suo fidanzato Andrea: la posizione è veramente hot. Tantissimi like e commenti in pochi minuti hanno invaso il post pubblicato dall’ex corteggiatrice sul suo profilo Instagram.

“Sempre più forte la loro complicità, coppia più bella in assoluto Andrea e Natalia strabellissimi”, “la coppia più bella e più vera uscita da quello studio.. Avete fatto una bellissima esperienza al lago d’iseo che rimarrà impressa in voi”, “Natalia…sempre bellissima piu’ bella di Venere la dea dell’amore! Beato Andrea…che fortuna!” sono solo tre dei commenti che ha ricevuto la coppia. Come dargli torto!