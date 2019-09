Aurora Ramazzotti ha pubblicato uno scatto con papà Eros: c’è un dettaglio particolare che non è sfuggito ai fan. Ecco di cosa si tratta.

Una giornata insieme alla propria figlia ed i brutti pensieri volano via: Eros Ramazzotti con una faccia buffa in uno scatto insieme alla figlia dimostra di aver quasi dimenticato l’addio di Marica Pellegrinelli, la quale ha ritrovato l’amore con Charley Vezza. Il cantante romano, nonostante la delusione amorosa, ha una speciale compagnia: sua figlia Aurora sa sempre come restituirgli il sorriso. Lo scatto pubblicato di padre e figlia ha catturato l’attenzione di tutti: ecco perchè.

Aurora Ramazzotti con papà Eros: il dettaglio non sfugge, i fan sconvolti

Una splendida foto di famiglia pubblicata nel profilo Instagram di Aurora ha fatto impazzire i fan dei Ramazzotti. La giovane è molto legata al suo papà ed in questi giorni difficili per il cantante è giusto che la conduttrice gli regali qualche sorriso in più. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha pubblicato uno scatto di papà e figlia con due facce buffe. Questo il post:

“Sò ragazzi“, scrive la ragazza ironicamente e una pioggia di like e commenti ha invaso in pochissimo tempo il post. In molti hanno notato un particolare: l’acconciatura del cantante. “Sembrava Radja Naingollan”, “Non è possibile, ormai si è trasformato in Nainggolan”: alcuni utenti hanno paragonato la “cresta” di Eros a quella del noto calciatore. Molte volte i due sono stati accostati vista la piccola somiglianza.