Sharon Macri Temptation Island: tutto sulla fidanzata di Damiano Er Faina. La coppia partecipa al reality delle tentazioni in onda su Canale 5

Temptation island Vip è ormai alle porte. Sale l’attesa per la seconda edizione del programma, che quest’anno vedrà alla conduzione l’esuberante Alessia Marcuzzi, pronta ad accompagnare le sei coppie protagoniste nel loro personale viaggio nei sentimenti. Ma chi sono le coppie che prenderanno parte al programma? Tra queste ci sono Damiano Coccia Er Faina e Sharon Macri. Conosciamo meglio qualche dettaglio in più su Sharon Macri.

Potrebbe interessarti anche:

Sharon Macri Temptation Island: età, Instagram della fidanzata di Damiano Er Faina

Per quanto riguarda la vita privata di Sharon Macri sappiamo che ha una relazione con Damiano Coccia, detto Er faina. Non si sa da quanto stanno insieme con precisione, ma sono apparsi insieme sui social soltanto il 14 marzo 2019. In quell’occasione lui ha scritto un lungo messaggio su Instagram in cui parla di lei:

La coppia partecipa a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto. Riusciranno a superare le tentazioni continue nel villaggio?

Sulla carriera e la vita privata di Sharon Macri purtroppo non abbiamo notizie e dettagli al riguardo. Lavora in una pizzeria e ha un profilo Instagram privato, aperto prima della partecipazione a Temptation Island.

Oltre lei e il suo fidanzato gli altri protagonisti di questa edizione sono: Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Nathalie Caldonazzo e Stefano Andrea Macchi, Anna Pettinelli e Stefano Macchi