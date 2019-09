Temptation Island Vip, primi spoiler: feeling ‘pericoloso’ tra una fidanzata e un tentatore, ecco chi sono i protagonisti dei primi ‘avvicinamenti’ nel villaggio.

Temptation Island Vip sta per tornare. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi vedrà il cammino di sei coppie vip all’interno dei villaggi con tentatori e tentatrici. Cosa succederà alla fine del loro ‘viaggio nei sentimenti’? E’ ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro possiamo affermare che per nessuno il percorso sarà semplice o scontato. Lo confermano le prime anticipazioni diffuse attraverso il profilo Instagram del programma, secondo cui una delle fidanzate ha scoperto di avere un ‘particolare’ feeling con uno dei tentatori fin dalle prime battute. Di chi si tratta? Non ci resta che scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation island Vip spoiler: feeling e avvicinamenti ‘pericolosi’ tra una fidanzata e un tentatore

Temptation island Vip sta per cominciare. O meglio, è già cominciato, ma la prima puntata del programma non è ancora andata in onda. Nel frattempo, però, per ingannare l’attesa, gli autori stanno cominciando a diffondere le prime anticipazioni di quello che accadrà a partire dalla prima puntata. Stando a un video appena pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione, una delle fidanzate scoprirà presto di avere un feeling speciale con uno dei tentatori. Stiamo parlando di Serena Enardu, fidanzata con il cantante Pago. L’ex tronista sarda sembra molto affine al single Ale.

Il video parla chiaro, così come gli occhi di Serena, che sembrano illuminarsi quando incontrano quelli del bel tentatore. Alto, moro e fisico scolpito, lui sembra averla colpita non soltanto fisicamente, ma anche mentalmente. ‘Ho dei blocchi che voglio superare’, dice l’ex tronista in un estratto del filmato, dichiarandosi felice di aver trovato qualcuno che la fa stare bene e le trasmette serenità. Come si vede dalle immagini, tra i due c’è anche un particolare avvicinamento, quando lui la prende in braccio per gettarla in mare. Cosa penserà Pago quando vedrà tutto questo?

PEr rimanere aggiornato su Temptation island Vip, CLICCA QUI