Stefano Macchi Temptation Island: età, Instgram e carierra e tutto sulla differenza d’età con Anna Pettinelli con cui partecipa al reality delle tentazioni

Temptation Island Vip sta per tornare. Al timone del programma in questa edizione ci sarà Alessia Marcuzzi che ha sostituito Simona Ventura. Il reality delle tentazioni di Maria De Filippi tornerà su canale 5 con un’edizione scoppiettante. I nomi delle coppie ufficiali che parteciperanno a Temptation Island Vip sono stati resi noti dalla stessa conduttrice attraverso il profilo Instagram ufficiale. Tra questi troviamo la coppia composta dalla speaker di RDS Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Conosciamo meglio Stefano Andrea Macchi.

Chi è Stefano Macchi Temptation Island: differenza d’età con Anna Pettinelli

Nato a Monza nel 1975, Stefano Macchi è un attore e doppiatore italiano. Non è molto conosciuto al pubblico in quanto lavora principalmente con il ruolo di comparsa. La sua specialità però è il doppiaggio. Nella sua vita ha doppiato personaggi di serie tv, film di animazione, film, cartoni animati etc.

Della vita privata di Stefano Macchi non si conosce moltissimo.

Ha un profilo Instagram con pochi followers e spuntano selfie, foto con il suo adorato cane, meme divertenti. Non c’è quasi nulla che sveli dettagli sulla sua vita privata.

Stefano è tra i concorrenti di Temptation Island Vip insieme alla sua compagna Anna Pettinelli, speaker radiofonica ed opinionista.

La particolarità di questa coppia è data dalla differenza d’età. Ben 20 anni di differenza tra i due che, recentemente, si sono sposati alle Maldive su una spiaggia in una location mozzafiato. Matrimonio, però, non valido in Italia.

Indubbiamente, la partecipazione a Tempation Island serve ad Anna Pettinelli per capire se può fidarsi di Stefano che sarà tentato continuamente da ragazze più giovani.

Supereranno questa prova? Chissà se dovessero uscire insieme, magari decideranno di ufficializzare il matrimonio anche in Italia.

Non ci resta che attendere la prima puntata di Temptation Island Vip per conoscerli meglio.