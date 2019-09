Temptation Island Vip, nel cast anche Damiano Coccia ‘Er Faina’ e la fidanzata Sharon Macri: ecco perché partecipano al programma, il motivo è ‘particolare’.

Manca sempre meno alla prima puntata di Temptation island Vip, il programma condotto da Alessia Marcuzzi, che seguirà da vicino le vicende di sei coppie celebri pronte a mettere in discussione la propria relazione amorosa. Una prova di lontananza dura da superare per qualsiasi coppia, resa ancora più difficile dalla presenza di donne e uomini single che proveranno a ‘tentare’ e a mandare in crisi fidanzati e fidanzate. Alla fine solo le coppie più solide riusciranno a superare la prova, per le altre invece il falò di confronto finale potrebbe rivelarsi fatale. Tra i 12 protagonisti del reality, anche la star del web DAmiano Coccia, detto ‘Er Faina’, e la fidanzata Sharon Macri: ecco la ‘particolare’ motivazione per cui hanno deciso di partecipare.

Temptation island Vip, ecco perché Damiano ‘Er Faina’ e Sharon partecipano al programma

Damiano Coccia ‘Er Faina’ è un pesonaggio davvero unico, conosciuto sul web per le sue ‘sfuriate’ contro il mondo della tv e alcuni dei suoi protagonisti. Ora però sarà lui a mettersi in gioco in un programma televisivo, e lo farà insieme alla fidanzata Sharon Macri, con cui sta da 5 mesi. I due si professano molto innamorati sui social e, a differenza della maggior parte delle coppie che solitamente partecipano a Temptation island, non sono affatto in crisi, anzi. Il motivo per cui hanno scelto di mettersi alla prova è esattamente l’opposto. I due ragazzi sono convinti che il vero amore trionfi sempre, nonostante le tentazioni, e si dicono pronti a dimostrarlo. Certi del sentimento che li lega, vogliono semplicemente far vedere a tutti che nessuno può intralciare una storia quando l’amore è forte. Il percorso di ognuno all’interno dei rispettivi villaggi darà loro ragione? Noi glielo auguriamo, intanto ecco il loro video di presentazione.

