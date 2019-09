Temptation Island Vip, primi spoiler: una delle coppie subito in crisi? Pinnettu immediato per qualcuno, ecco di chi si tratta.

Sale l’attesa per l’inizio ufficiale di Temptation island Vip. Il ‘viaggio nei sentimenti’ delle sei coppie vip scelte per il reality è già cominciato, ma manca ancora qualche giorno alla messa in onda della prima attesissima puntata. Così, per aiutare i più curiosi, ecco che la pagina ufficiale del programma condotto da Alessia Marcuzzi, ha lanciato i primi imperdibili spoiler: una delle coppie a quanto pare è finita subito in crisi, con il fidanzato protagonista nel Pinnettu. Di chi si tratta? Beh, scopriamolo insieme.

Temptation Island Vip spoiler: una coppia subito in crisi, pinnettu per lui, ecco di chi si tratta

Temptation island Vip sta per tornare. Sale l’attesa del pubblico, che aspetta di conoscere il destino delle sei coppie vip che metteranno alla prova il loro amore, per decidere se continuare o meno le loro relazioni. Il percorso nel programma non è facile per nessuno solitamente, ma per una coppia in particolare le cose si metteranno subito male. La pagina Instagram dello show, infatti, ha pubblicato un video che ‘spoilera’ le prime difficoltà di una coppia in particolare. Si tratta di quella composta da Damiano Coccia, star del web conosciuto come ‘Er Faina’, e la fidanzata Sharon Macri.

Guardando il video, si capisce che Damiano è finito subito nel ‘pinnettu’, dove ha assistito a qualcosa che non gli è piaciuto. Nel video non è possibile vedere tutti i dettagli di quello che è accaduto, ma è evidente dalla reazione del ragazzo che le immagini viste sulla fidanzata non gli sono affatto andate a genio. La sua reazione è forte, come del resto è nel suo stile, e gli altri fidanzati cercano di farlo ragionare e sfogare. Cosa sarà successo nel dettaglio? Non ci resta che attendere la prima puntata per scoprirlo insieme.

