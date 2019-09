Terremoto, la scossa avvertita a Norcia questa notte: magnitudo, epicentro e il panico della gente che si è riversata in strada

Terremoto, una scossa di magnitudo 4.1 registrata dai sismografi dell’Ingv intorno alle 2.00 di questa notte nelle zone comprese tra Norcia, Arquata del Tronto ed Accumoli. Una scossa abbastanza forte, che ha spaventato tantissimo gli abitanti del posto perché, inevitabilmente, ha fatto tornare alla mente il terremoto che colpì la stessa area nel 2016. Nella serata di ieri c’era già stato qualche ‘avvertimento’: i sismografi avevano già avvertito infatti qualche lieve scossa. Poi è arrivata quella di magnitudo 4.1 a ben otto chilometri di profondità.

Terremoto magnitudo 4.1: panico tra la gente

Precisamente, la scossa è stata avvertita alle ore 2.02 nella notte di domenica primo settembre 2019. La zona interessata è abbastanza vasta: si tratta dell’area compresa tra Norcia, Arquata del Tontro e Accumoli. Il terremoto del 2016 ha segnato gli animi della popolazione che, quando ha sentito la scossa di questa notte, è finita nel panico. In tanti, tantissimi, infatti, sono scesi in strada per non restare nelle proprie abitazioni temendo altre scosse più forti. In effetti, di altre scosse ce ne sono state. Però, di meno forte intensità. Il sisma di 4.1 è stato quello più forte, ma poi sono arrivate dopo pochi minuti due repliche di magnitudo 3.2 e 2 nella stessa zona. Come detto, anche nella serata prima della scossa di 4.1 ci sono stati altri sciami sismici di lieve entità. La scossa più forte è stata avvertita anche nelle zone circostanti l’area interessata, soprattutto nel Reatino. Per ora, non si riportano danni a cose o persone. Tutto è sotto controllo. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato: le forze dei pompieri italiani si sono subito dispiegate alla ricerca di persone in difficoltà e hanno provveduto a placare gli animi, tranquillizzando la popolazione. Si spera che nelle prossime ore tutto torni alla normalità e che le persone non siano più spaventate da altri sciami sismici.

