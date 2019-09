Uomini e Donne, Alessandro Zarino sul trono nella nuova stagione del programma: la reazione di Jessica Battistello è inaspettata. Cosa nasconde?

Una nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare. I fan non sono più nella pelle. Soprattutto dopo aver finalmente scoperto i nomi dei tronisti ufficiali di questa edizione. Tra questi c’è anche lui, Alessandro Zarino, il napoletano che ha fatto perdere la testa a Jessica Battistello nell’ultima edizione di Temptation Island. Non è la prima volta che un tentatore viene ‘promosso’ a tronista. E Alessandro è riuscito a convincere la produzione, conquistando la famosa sedia rossa. Ma come l’avrà presa Jessica? È stata proprio lei a rispondere a riguardo. E le sue parole hanno stupito i fan. Scopriamo perché.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino sul trono: Jessica risponde in modo ‘ambiguo’

Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne è un attimo. Lo sa bene Alessandro Zarino, uno dei tentatori dell’ultima edizione del reality delle coppie. Ha conquistato tutti col suo fascino, ma soprattutto ha conquistato lei, Jessica Battistello, che per il napoletano ha preso una vera e propria sbandata. Tra loro, però, dopo la fine della trasmissione non è scattata alcuna scintilla. E per Alessandro è pronta l’avventura sul trono più famoso della tv. Cosa penserà Jessica della scelta di Alessandro? Ebbene, è stata proprio lei a rivelarlo, attraverso le sue Instagram Stories. Le sue parole, però, hanno insinuato un dubbio… Date un’occhiata:

Una risposta un po’ ambigua, quella di Jessica. Pare quasi che la ragazza, adesso, non possa parlare e aspetti il momento giusto. Che ci sia sotto qualcosa? Per molti non ci sono dubbi: Jessica ci riproverà con Alessandro presentandosi a Uomini e Donne come sua corteggiatrice! Sarebbe davvero interessante rivedere la ‘coppia’ in queste nuove vesti. Ma queste, ovviamente, sono solo ipotesi. Non ci resta che attendere le ultime news e soprattutto la prima imperdibile puntata di Uomini e Donne. Appuntamento al 9 settembre, ore 14.45 su Canale 5!