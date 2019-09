Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi, ex fidanzato di Nilufar, torna come corteggiatore? L’indiscrezione fa il giro del web.

Una nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare. Ma in attesa di conoscere meglio i nuovi tronisti e corteggiatori, un’indiscrezione su un ex protagonista del programma fa il giro del web. Si tratta di Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore e fidanzato di Nilufar Addati. Giordano è amatissimo dal pubblico di Uomini e Donne, che ne apprezza la spontaneità, oltre che la bellezza. E per i fan potrebbe esserci un’ottima notizia: Giordano potrebbe essere in studio, di nuovo nelle vesti di corteggiatore. Quale tronista vorrà conquistare? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi torna in trasmissione: nuovo corteggiatore di Sara?

La prima puntata di Uomini e Donne è stata registrata giovedì 29 agosto e andrà in onda lunedì 9 settembre. Dalle prime anticipazioni trapelate sul web, c’è anche una voce che riguarda Giordano Mazzocchi. Tutti ricorderanno il vulcanico corteggiatore della napoletana Nilufar. Che, alla fine, lo scelse, preferendolo a Niccolò Ferrari. La storia tra i due, però, non ha avuto lieto fine. E per Giordano potrebbe esserci una nuova opportunità. ‘Nuova’ si fa per dire. Si perché secondo alcuni rumors, Giordano potrebbe essere uno dei corteggiatori della nuova edizione di Uomini e Donne. In particolare, il romano sarebbe sceso a corteggiare Sara Tozzi. Nulla è stato confermato, nè smentito per ora. Ma un commento dell’amico fidato Luigi Mastroianni alla notizia fa pensare...”Speriamo che sia la volta buona per la nomina di ministro”, scrive Luigi, ironizzando sulle molteplici volte in cui Giordano ha vestito il ruolo di corteggiatore nella trasmissione di Maria (questa sarebbe la sua terza volta). Una semplice battuta per augurare buona fortuna al suo amico, o un’ironica ‘smentita’ della notizia? Non sappiamo bene cosa si nasconde dietro le parole di Luigi.. Non ci resta che attendere la prima puntata di Uomini e Donne per scoprire la verità!