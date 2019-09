Ambra Lombardo, posizione troppo ‘bollente’ su Instagram: “Potevi evitare”

Ambra Lombardo si mostra in una posizione un po’ troppo ‘bollente’ su Instagram e scatena le polemiche: “Potevi evitare”

Ambra Lombardo ha scatenato un po’ di polemiche con la sua ultima foto postata su Instagram: uno scatto con lato B bene in mostra, voltata di spalle e con un gran carico di sensualità. I follower non potevano non lasciare like e nemmeno non commentare. Il messaggio allegato alla foto da Ambra, ex concorrente del Grande Fratello, è provocatorio e voleva senza dubbio far discutere. Ecco, accontentata! Andiamo a scoprire insieme cosa è successo e perché qualcuno ha deciso di sollevare qualche polemica a tal proposito.

Ambra Lombardo in una posizione molto ‘hot’: polemica social

Come vediamo, Ambra Lombardo si è mostrata in costume in una posizione abbastanza ‘bollente’. Non è la prima volta che sul suo profilo vediamo foto come questa. Ce ne sono state altre di occasioni simili. Questa volta, tuttavia, Ambra ha voluto un po’ ‘stuzzicare’ i suoi follower con questo messaggio: “E in mezzo a quelle di tutte…

Poteva mancare la mia??? Eehnnò!

Ecco la solita foto lato-B-attira-likes!

Ma per fare la differenza vi allego le letture consigliate per settembre o vi linko un curioso articolo sull’estinzione della Talpa dorata somala… Ciao estate e ciao originalità!”

Ben 332 i commenti arrivati in risposta a questo messaggio di Ambra. Vediamone qualcuno insieme: “Elegante mai volgare, tu sei una donna completa oltre il bell’aspetto hai anche una bella testa hai contenuti a differenza di molte che mostrano e non sanno fare un discorso sensato sono persone noiose tu invece sei una grande bella persona”, e poi ancora: “La più bella di tutte…. dimostra 10 anni in meno di quelli che ha…Lei è la Super Miss…non ce n’è per nessuna”.

Ma c’è, comunque, qualcuno che ha reagito in maniere non proprio positiva alla provocazione di Ambra: “Se avessi voluto realmente distinguerti allora avresti evitato di mettere questa foto. La verità è che siete tutte identiche: morte di likes”.