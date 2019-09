A causa dei suoi attacchi di panico, la star Ariana Grande è stata costretta ad annullare l’incontro con i fan dopo la sua tappa belga.

Brutta notizia per Ariana Grande. La cantante, subito dopo la fine del suo tour in Belgio, aveva programmato un incontro con i suoi fan. Che, però, è stato annullato dalla diretta interessata per problemi personali. Stando a quanto raccontato dalla cantante, i suoi attacchi di panino e stati d’ansia, in questo ultimo periodo, sarebbero aumentati considerevolmente. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di annullare il ‘meet and greet’. Perché certa di non poter dare sé stessa completamente.

Ariana Grande soffre di attacchi di panico: annullato l’incontro con i fan

Il malessere mentale di Ariana Grande sarebbe scoppiato nel 2017. Quando, durante un suo concerto a Manchester, un terrorista si è fatto esplodere nell’arena. Da quel momento, la cantante ha iniziato a soffrire di attacchi di panico e di ansia. Che, stando a quanto è stato raccontato dalla diretta interessata, sarebbero aumentati in questi ultimi periodi. Proprio per questo motivo, come dicevamo precedentemente, in seguito alla tappa del suo tour in Belgio, la cantante ha deciso di annullare l’incontro con i fan, organizzato mesi fa.

