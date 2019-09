Beatrice Valli e Marco Fantini pubblicano una tenera foto con una posizione davvero ‘particolare’: la mano di lui proprio lì, però, non sfugge.

È, senza alcun dubbio, una delle coppie di Uomini e Donne più amate ed apprezzate. Tra l’altro, la loro storia è abbastanza conosciuta. Dapprima corteggiatore di Anna Munafò, Marco Fantini è diventato, dopo la delusione della siciliana, uno dei tronisti. Ed è proprio durante questo percorso che ha avuto la possibilità di conoscere Beatrice Valli. Tanto da innamorarsene e mettere su una bella famiglia. Attualmente, infatti, la giovane coppia ha anche una figlia insieme (oltre al primogenito dell’influencer). Sono passati anni dal loro incontro, eppure si amano come se fosse sempre il primo giorno. Lo testimonia, non a caso, una delle ultime foto pubblicate su Instagram. Si lasciano immortalare così: in una posizione ‘particolare’. Tuttavia, la mano di lui cattura l’attenzione.

Marco e Beatrice, posizione ‘particolare’ per la foto: la mano di lui lì colpisce

Marco Fantini e Beatrice Valli sono molto soliti condividere scatti su Instagram. I profili Instagram di entrambi i ragazzi, infatti, pullula di foto. Sia, ovviamente, riguardante la loro vita lavorativa, ma anche quella familiare e ‘di coppia’. Poche ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una tenera foto con la sua dolce compagna in una posizione davvero ‘particolare’. Che, ovviamente, in un batter baleno ha conquistato l’attenzione di tutti. Sapete perché? Ve la riproponiamo, così potete constatare con i vostri occhi:

Beatrice è in braccio a Marco, eppure ciò che cattura l’attenzione di tutti è, senza alcun dubbio, la mano di lui proprio lì. Ovvero, sul lato b dell’ex corteggiatrice nonché madre di sua figlia Bianca. Sia chiaro: ovviamente, non c’è nulla di male. Ma, soprattutto, non c’è nulla di scandaloso in suddetto scatto. Anzi. Si vedono soltanto due giovani ragazzi che si amano. E non perdono occasione di dimostrarselo.

La foto conquista, ma c’è chi ‘nota’ anche altro

Se da una parte, però, c’è chi apprezza lo scatto. Commentando, così, in modo del tutto positivo l’amore che si evince chiaramente tra i due ragazzi. Dall’altra c’è chi, invece, non può fare a meno di notare un particolare davvero clamoroso. Facendolo notare, così, di conseguenza anche agli altri utenti su Instagram, commentando il post. Di che cosa parliamo? Diamo un’occhiata insieme ai commenti giunti a corredo della foto. Ma, soprattutto, scopriamo insieme la reazione dell’ex corteggiatrice:

Beh, da come si evince dal commento quindi, il dettaglio che, l’utente in questione, avrebbe notato sarebbe proprio la cellulite sul sedere della bella Beatrice. È proprio per questo motivo, quindi, che l’ex corteggiatrice ha voluto rispondere senza troppi peli sulla lingua. “Mi schiacciava ed è uscita. Ma comunque ce l’abbiamo tutte”, risponde l’influencer. Mettendo a tacere, così, una ‘polemica’ davvero assurda.

