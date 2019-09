Belen Rodriguez e Stefano De Martino al festival di Castrocaro: la splendida sorpresa per il pubblico sul palco del concorso per voci nuove

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più uniti che mai. La coppia appare in grande sintonia, non solo dal punto di vista sentimentale ma anche professionale. I due, infatti, sono pronti per un nuovo impegno lavorativo che li vedrà insieme sul palco del Festival di Castrocaro, ovvero un concorso canoro che si svolge ogni anno nella cittadina di Castrocaro Terme, a Forlì, in Emilia Romagna.

Stefano e Belen presenteranno la finalissima del Festival, che andrà in onda martedì 2 settembre su RAI 2, e hanno in programma una dolce sorpresa per il pubblico. Scopriamo di cosa si tratta.

La finalissima del Festival di Castrocaro si sta avvicinando. Lo speciale evento andrà in onda su Rai 2, martedì 3 Settembre, e sarà condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la conduzione de La notte della Taranta, si tratta dell’ennesimo impegno lavorativo per la splendida coppia che, in questi giorni ha raggiunto il luogo dove si terrà il Festival e sta facendo le prove per la serata.

Tramite il suo profilo Instagram, Belen ha rivelato che durante la manifestazione canora, lei e Stefano regaleranno al pubblico un momento inedito perché balleranno insieme. Nel video postato tramite Instagram Stories, si vedono i due che provano dei passi di un ballo, probabilmente sulle note di una canzone argentina.