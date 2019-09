Chiara Biasi dimentica il portafoglio in taxi: su Instagram ha poi raccontato cosa è accaduto.

La famosissima influencer italiana ed europea è tra le più apprezzate: ha fatto tanta strada nel corso degli anni e grazie al suo buon gusto ed alla sua bellezza mozzafiato è seguita da milioni di persone. Finita spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni amorose, come l’ultima con il calciatore Simone Zaza, la Biasi condivide con i suoi follower la sua quotidianità. Nelle ultime ore è stata protagonista di uno spiacevole evento che, per fortuna, ha avuto un lieto fine. Ecco cosa le è successo.

Chiara Biasi dimentica il portafoglio in taxi: quello che succede è da applausi

Un lieto fine che non sempre si presenta: la nota Chiara Biasi ha raccontato di aver dimenticato il portafoglio in taxi ieri pomeriggio. La paura di perdere tutto e di correre a denunciare lo smarrimento è stata immediata, la sorpresa ancora di più. Con un IG story l’influencer ha reso pubblica un email scritta dal tassista che l’ha trasportata in cui la avvisava di aver ritrovato il suo portafoglio nella macchina.

La fashion blogger ha commentato spiegando di aver lasciato l’oggetto nel taxi, forse per via della febbre: ha aggiunto poi un suo pensiero. “Volevo dire che esiste ancora gente corretta, educata, rispettosa, bella“: queste le parole di Chiara.