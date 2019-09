Lorella Boccia Niccolò Presta hanno pubblicato uno scatto mentre si abbracciano: il momento diventa esilarante, la mano di lui finisce proprio lì.

Procede a gonfie vele il matrimonio tra Niccolò Presta e Lorella Boccia: il 1 giugno hanno celebrato le loro nozze a Roma. La meravigliosa ex ballerina di Amici raccontò che inizialmente con lui era molto diffidente: i due si sono innamorati poco dopo il loro primo incontro. Sono una coppia davvero mozzafiato: oltre la loro bellezza, sono molto simpatici ed ironici e spesso regalano ai loro follower scatti super divertenti. Una volta la Boccia pubblicò un regalo particolare ricevuto dal marito: ieri ha pubblicato uno scatto diverso, definito da molti “hot”. Ecco di cosa si tratta.

Leggi anche:

Lorella Boccia Niccolò Presta abbraccio hot: la mano finisce proprio lì

Sono trascorsi 3 mesi dal loro matrimonio che si è celebrato il 1 giugno a Roma. Per omaggiare il mesiversario delle loro nozze, la bellissima Lorella ha voluto pubblicato uno scatto divertente insieme al marito. Nessuna linguaccia o regalo: durante un abbraccio, lui la tocca proprio in quel punto, sul lato B.

Poco spazio all’immaginazione per i fan che subito hanno commentato l’episodio in maniera ironica: “Fallo di mano”, “Severo ma giusto”, “Bellissimi. Coppia da Oscar. amanti, amici, compagni di gioco, innamorati insomma non manca nulla”, “C’è chi vorrebbe essere al suo posto, e chi mente!“. Sono solo alcuni dei pensieri dei follower dell’ex ballerina di Amici. E come è successo a tutti i personaggi famosi, anche la Boccia ha avuto qualche commento negativo, qualche hater che non ha apprezzato il gesto. Per fortuna Lorella non ha ceduto alle provocazioni e non ha replicato!