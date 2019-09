Caterina Balivo infiamma Venezia: abito con scollatura profondissima, il look scelto dalla conduttrice è bollente.

‘In occasione della 76esima edizione della Mostra del Cinema, ieri è approdata a Venezia anche lei, Caterina Balivo. La regina di ‘Vieni da me’ è arrivata al Lido al bordo di uno vaporetto, in compagnia di suo marito Guido Maria Brera. Ma ad attirare l’attenzione di tutti è stato il suo look. Un abito total black che non poteva passare inosservato. Per via di un dettaglio decisamente ‘hot’: una scollatura a v profondissima, che rende il vestito scelto dalla Balivo decisamente ‘bollente’. Diamo un’occhiata al suo outifit, che però non è piaciuto proprio a tutti.

Caterina Balivo, maxi scollatura a Venezia: la conduttrice incanta tutti… o quasi

Caterina Balivo ha raggiunto Venezia con un abito che ha colpito tutti. La conduttrice ha esibito una scollatura piuttosto ‘audace’, che lascia poco spazio all’immaginazione. Guardate un po’:

Un abito nero, corto, con maniche a sbuffo e grandi bottoni dorati. Ma, a rendere il tutto più ‘hot’, ci pensa la profonda scollatura che mette in mostra le forme della Balivo, che non indossa intimo. E che, se per molti ha scelto un look che la valorizza alla perfezione, non è stata esente da critiche. Una parte del web ha giudicato l’abito troppo ‘provocante’, imputando alla Balivo un’eccessiva voglia di mettersi in mostra. Ma per per molti il look della conduttrice era semplicemente perfetto: sexy ma non volgare. Insomma, nel bene o nel male, Caterina è riuscita a far parlare di sè. Ed è prontissima per la nuova stagione del suo talk di Rai Uno, Vieni da me. Tornerà in onda da lunedì 9 settembre, siete pronti?