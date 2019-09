Chiara Ferragni si difende dalle accuse ricevute sui social: c’entra il suo ex fidanzato. Scopriamo cosa è successo.

Chiara Ferragni è felicemente fidanzata con Fedez. La coppia ha festeggiato il suo primo anniversario di matrimonio proprio qualche giorno fa. Tra loro procede tutto a gonfie vele: il rapper ha davvero conquistato il cuore della bellissima influencer. Ma sapete per chi batteva il cuore di Chiara, prima di conoscere Fedez? Ebbene, il suo ex fidanzato è Riccardo Pozzoli. E negli ultimi giorni è stato citato più di una volta tra i commenti alle foto della Ferragni. Il motivo? Secondo alcuni haters, Chiara sarebbe stata ‘inventata’ dal suo ex. Ed è a lui che la ragazza deve il suo successo. Chiara poco fa ha voluto dire la sua sulla questione. Scopriamo cosa è successo.

Chiara Ferragni si difende dalle accuse: il suo ex fidanzato l’ha ‘inventata’?

Qualche ora fa Chiara Ferragni ha postato un video in cui piange a dirotto. Il motivo? La forte emozione per aver visto le immagini del docu-film sulla sua vita, proiettate alla Mostra del Cinema di Venezia. Un’emozione immensa per Chiara, che decide di condividere le sue lacrime coi fan. Ma qualcuno ha avuto qualcosa da ridire. Oltre alle critiche per la ‘platealità’ della reazione, c’è chi ha voluto ricordare a Chiara Ferragni qualcosa riguardante il suo ex.. Date un’occhiata:

Non è la prima volta che a Chiara Ferragni viene rivolta questa accusa. Per molti, dietro il successo dell’influencer c’è il suo ex fidanzato. L’imprenditore Riccardo Pozzoli infatti sarebbe colui che ha dato vita all’impero di Chiara, dandole l’idea di creare il suo primo blog di foto e aiutandola nella ‘scalata’verso il successo. E anche l’utente in questione parla di qualcosa che l’ex di Chiaara le avrebbe ‘insegnato’. Ma l’influencer non ci sta, e risponde per le rime:

“Si chiamano emozioni e non le devi imparare da nessuno”, scrive Chiara, rispondendo a tono alla provocazione dell’utente.