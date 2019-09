Elisabetta Canalis spaventata: “Non resta che pregare”, il terribile dramma

In questo post su Instagram, Elisabetta Canalis è davvero spaventato: l’ex velina, infatti, invita tutti a pregare, ecco il suo dramma.

In questi ultimi giorni sta accadendo qualcosa di incredibile. L’uragano Dorian, infatti, si è abbattuto sulle coste delle Bahamas. Disseminando, com’è giusto che sia, ansia, paura e preoccupazione per tutti i suoi abitanti. E non solo. In queste ultime ore, infatti, sono davvero tantissimi i Vip che, con un post su Instagram e quant’altro, esprimono tutta la loro solidarietà in merito a questa situazione. Anche Elisabetta Canalis, perciò, ha voluto farlo. Pochissime ore fa, sul suo account ufficiale su Instagram, l’ex velina ha pubblicato un post in cui si evince, chiaramente, di essere davvero spaventata. Ecco cosa scrive.

Elisabetta Canalis spaventata: il terribile dramma su Instagram

Come dicevamo quindi, anche Elisabetta Canalis ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo al terribile uragano che, in questi ultimi giorni, sta distruggendo le Bahamas. È noto ormai a tutti che l’ex velina di Striscia la Notizia, nonostante sia di origini italiane, dopo il suo matrimonio si è completamente trasferita negli Stati Uniti. Dove, ancora adesso, ha una casa a Los Angeles. Proprio per questo motivo, quindi, la bella sarda si sente particolarmente colpita e spaventata per questo evento. E voglia dimostrare tutta la sua solidarietà e sensibilità, a tutti i costi. Infatti, pochissime ore fa, Elisabetta ha voluto condividere un post su Instagram davvero struggente. Da cui, ovviamente, si evince il terribile dramma che, in questi ultimi giorni, gli americani stanno vivendo. Ecco il post in questione:

Da come si evince quindi, le parole utilizzate da Elisabetta Canalis sono davvero piene di dolore e di solidarietà per tutti gli abitanti Abaco. E non solo. “Le mie preghiere vanno a quelle persone che stanno cercando di salvare le loro case”, scrive l’ex velina di Striscia la Notizia.

