Emma Marrone foto sexy su Instagram: arriva un like inaspettato allo scatto super sexy condiviso sui social dalla cantante

Emma Marrone alza la temperatura sul suo profilo Instagram. La cantante ha condiviso una foto che fatto innamorare tutti e i followers sono letteralmente impazziti.

Emma appare sempre più raggiante. Recentemente, è stata beccata insieme al modello norvegese Nikolai Danielsen in atteggiamenti affettuosi. In più, la cantante sarà a breve al cinema per il suo debutto ufficiale. E non è finita qui, tra non molto potremo ascoltare anche il suo nuovo singolo, scritto da Vasco Rossi. Una canzone che sta già facendo molto discutere per il testo molto ‘spinto’: il brano si intitola “Io sono bella“.

Insomma un periodo di novità per Emma Marrone che nel frattempo delizia i followers con uno scatto inedito e arriva anche un like inaspettato. Si tratta di un famosissimo calciatore.

Potrebbe interessarti anche:

Emma Marrone foto sexy su Instagram: arriva un like inaspettato

“Ma quindi è arrivato settembre?”. Questa la didascalia utilizzata per lo scatto mozzafiato, utilizzando anche gli hashtag #iosonobella #6settembre per annunciare l’uscita del singolo. Tante le risposte dei fan che, ammirando il decolletè della cantante hanno replicato: “Eri bona pure ad agosto“.

L’immagine fa il giro del web collezionando tantissimi like. Tra questi spunta quello dell’ex calciatore ed ex capitano della Roma, Francesco Totti.