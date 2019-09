Erica Piamonte, paura per l’ex concorrente del Grande Fratello 2019: il racconto tramite Instagram Stories

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, abbiamo visto spesso l’ex concorrente Erica Piamonte in compagnia di Taylor Mega. Le due sono diventate amiche dopo la permanenza di Taylor nella casa più spiata d’Italia. Solo 7 giorni per instaurare un bellissimo rapporto con Erica, tanto che si vociferava che tra le due ci fosse anche attrazione fisica.

Oggi, Erica si mostra sul suo profilo Instagram più bella che mai. Una ragazza decisamente rinata dopo l’avventura al GF. Con i suoi post e le sue Instagram stories, tiene continuamente aggiornati i suoi followers ed è a loro che la bella bionda ha raccontato un particolare episodio.

Piccola disavventura per Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16. La bella toscana ha raccontato nelle stories di Instagram di essere stata quasi investita da un’auto che andava a tutta velocità. Nonostante fosse sulle strisce pedonali e in diritto di attraversare la strada, Erica è stata attaccata e insultata.

La gieffina ha polemizzato sulle cattive abitudini alla guida. «Vi volevo raccontare questo piccolo aneddoto. Io stavo attraversando la strada, ero già a metà strisce pedonali, arriva questa macchina ‘a tutto fuoco’, erano due persone anziane, io faccio loro un sorriso e loro cominciano a urlarmi qualcosa».

Dopo lo spavento per l’incidente sfiorato, Erica ha urlato loro «Ci sono le strisce. Cosa mi urlate! Io sono sulle strisce e tu devi rallentare. Mi urlano cose, poi io ho detto ‘mah, va beh” e mi dicono ‘brutta’. Come ti permetti?».

Erica ha anche specificato che questi episodi si verificano spesso in Italia. Mentre in Australia, dove ha vissuto per un po’ di tempo, le macchine si fermavano appena vedevano qualcuno in procinto di attraversare. «Qui, invece, ci sono vecchiette che aspettano ore prima che qualcuno le faccia passare».