Fedez esprime il suo pensiero in merito al documentario sulla vita della Ferragni, tutta la verità: ‘Preferisco non parlare davanti a Chiara…’

Fedez è molto innamorato di sua moglie Chiara Ferragni. I due hanno appena festeggiato il primo anniversario di matrimonio trascorrendo un romantico week end di coppia a Portofino. I due sono tornati a Milano dal piccolo Leone, ma presto ripartiranno alla volta del Festival del Cinema di Venezia, dove ci sarà la ‘prima’ del documentario sulla vita della Ferragni, ‘Chiara Ferragni-Unposted’. L’emozione della coppia per il grande evento è palpabile, e Fedez ha voluto condividere con i followers le sue sensazioni e soprattutto la sua opinione reale sul documentario, ma ha preferito non farsi sentire da Chiara: ecco perché.

Fedez, ecco cosa pensa del documentario sulla Ferragni: ‘Non parlo davanti a lei…’

Fedez e Chiara Ferragni stanno per condividere una grande emozione. I due coniugi partiranno per Venezia, per la ‘prima’ del documentario che racconta la vita e la carriera di Chiara, che arriverà presto anche nelle sale cinematografiche di tutta Italia. La presentazione però avverrà durante la 76esima Mostra del Cinema di Venezia, alla quale i due non vedono l’ora di partecipare, come dimostrano le storie Instagram del rapper.

Durante le sue storie, però, Fedez si è allontanato dalla moglie per esprimere il suo reale pensiero sul documentario, senza che lei ascoltasse le sue parole. ‘Preferisco non parlare di questa cosa davanti a lei, perché altrimenti mi sento un deficiente’, ha ironizzato il rapper, che ha speso parole di grande orgoglio per questo film e per sua moglie, pur ammettendo di essere ‘un filino di parte’. Fedez ha sottolineato che Chiara non è solo una ragazza che si fa delle foto, ma è una donna che ha realizzato i suoi sogni, inventandosi un mestiere in un mondo molto ‘difficile’ come quello della moda, e che il suo documentario può essere una spinta per tante persone affinché ce la mettano tutta per realizzare i propri obiettivi, anche i più impossibili. Parole che non fanno altro che confermare l’amore e la stima che Fedez nutre per la sua Chiara.

