Francesco Chiofalo, l’ennesimo tentativo per riconquistare Antonella Fiordelisi: ecco cosa è successo. Dopo lo scandalo di questi giorni Francesco non molla

Continua lo sfogo di Francesco Chiofalo dopo la vicenda che l’ha visto coinvolto nei giorni scorsi. Il tradimento ai danni della sua ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi continua a far discutere numerosi volti noti della tv e del web, ma Francesco non molla e la speranza è l’ultima a morire. I suoi ripetuti tentativi per ottenere il perdono sono stati documentati passo dopo passo nelle stories di Instagram dell’ex concorrente di Temptation Island, ma finora ancora non c’è stato verso di riconquistare Antonella. L’ultimo tentativo? Meno di un’ora fa ancora sui social.

Francesco Chiofalo non perde la speranza: il gesto per conquistare Antonella Fiordelisi

Una vicenda che sta facendo discutere proprio tutti quella che ha coinvolto Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. I due sono stati travolti da una bufera che ha rivelato il tradimento dell’ex tentatore di Temptation Island ai danni della Fiordelisi. Le accuse più pesanti sono state mosse da Selvaggia Roma, che ha raccontato con esattezza cosa sia successo tra il suo ex compagno e Aurora Ciorbi. Ma Francesco non ci sta e da giorni non fa altro che provare a riconquistare Antonella: dopo essere stato inutilmente più giorni a Salerno per riavvicinarla, Chiofalo ha dedicato l’ennesimo post strappalacrime a quello che ancora definisce il suo più grande amore. L’ultimo comparso sul suo profilo Instagram è l’ennesimo tentativo per convincere Antonella che il suo amore supera ogni cosa, ma dalle ultime dichiarazioni e storie Instagram sembrerebbe che Antonella non voglia saperne proprio più niente. Non ci resta che seguire nelle prossime ore spostamenti e aggiornamenti sulla storia più bollente degli ultimi giorni.

