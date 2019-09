Subito dopo l’annuncio di Valentina Vignali dell’uscita del suo libro, Giorgia Crivello si scaglia contro di lei: ecco la frecciatina su Instagram.

È accaduto di nuovo: Giorgia Crivello, attuale fidanzata di Stefano Laudoni, ha inviato una nuova frecciatina Instagram a Valentina Vignali. Tra le due non corre affatto buon sangue, è noto a tutti. Anche durante quest’estate, infatti, tra le due ragazze sono volate parole davvero pesanti. Sembrava, però, che la situazione fosse stata risolta. Purtroppo, non è stato affatto così. Perché, pochissime ore fa, in seguito all’annuncio della cestista del suo primo libro, la giovane modella si è scagliata ancora una volta contro di lei. Dove? Semplice: su Instagram. Ecco, però, cos’è accaduto. E, soprattutto, cosa Giorgia ha detto ‘ai danni’ di Valentina.

Giorgia Crivello contro Valentina: la frecciatina non passa inosservata

Come dicevamo precedentemente quindi, pochi mesi fa, tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello è avvenuto un vero e proprio scontro social. A suon di ‘botta e risposta’ su Instagram, tra l’ex ed l’attuale fidanzata di Stefano Laudoni sono volate parole davvero pesanti. A distanza di alcuni mesi, però, la situazione non è affatto cambiata. Anzi, è peggiorata. L’ultimo ‘scontro social’ è, infatti, avvenuto poche ore fa. Subito dopo l’annuncio dell’uscita del primo libro di Valentina, insomma. È proprio in seguito a questa rivelazione della cestista che Giorgia ha voluto esprimere la sua opinione al riguardo su Instagram. Lanciandole, ovviamente, una dura ed incredibile frecciatina. È in macchina con il suo fidanzato Stefano quando la giovane Crivello si rivolge, seppure indirettamente, all’ex concorrente del Grande Fratello. “Ci hanno detto che sta per uscire il libro di un’altra scrittrice molto importante italiana. Sarà una grande rottura di c***i da parte sua”, dichiara Giorgia. Ovviamente, per il momento, la risposta della cestista ancora deve arrivare. Ci sarà mai? Ovviamente, attendiamo risvolti. Anche se, il carattere ‘peperino’ di Valentina fa ben sperare.

