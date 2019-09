Hanno incantato tutti a Venezia, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone: il tenero bacio sul red carpet ha emozionato, ma spunta un ‘dettaglio’ clamoroso.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone procede a gonfie vele. Non solo lo testimoniano le dolci dediche che, di volta in volta, i due giovani piccioncini si scambiano su Instagram, ma anche l’atteggiamento avuto in occasione del Festival del Cinema a Venezia. La coppia, com’è noto a tutti, ha sfilato insieme sul red carpet domenica sera. Una passarella che, tra l’altro, non è affatto passata inosservata. Perché, tra i flash dei fotografi e il richiamo dei fan, Giulia ed Andrea, infatti, sono stati i protagonisti di un tenero bacio. Che, subito, è stato immortalato dai fotografi del settimanale ‘Chi’. Ma ecco che, sotto al post pubblicato dal profilo Instagram del giornale, è accaduto qualcosa di incredibile. Ecco a cosa ci riferiamo.

Giulia ed Andrea, tenero bacio a Venezia: tutti notano lo stesso dettaglio

Come dicevamo quindi, con il loro tenero bacio sul red carpet di Venezia, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone hanno realmente incantato tutti. Nonostante, infatti, la loro relazione sia iniziata poco prima dell’estate, i due ragazzi sembrano più uniti, innamorati e felici che mai. Sono davvero diversi, infatti, i segnali che ce lo confermano. Tuttavia, però, a quanto pare c’è qualcosa che non è affatto sfuggito di questa dolce effusione in pubblico. Poche ore fa, infatti, il profilo ufficiale Instagram del settimanale ‘Chi’ ha pubblicato la foto del bacio tra Giulia ed Andrea. Che, immediatamente, ha catturato l’attenzione. Nella foto in questione, infatti, il pilota di MotoGP appare con gli occhi aperti. E quindi, a detta di alcuni utenti Instagram, completamente disinteressato alla bella Giulia. Ma, piuttosto, incentrato a catturare l’attenzione dei fotografi. Ecco alcuni commenti come ‘prova’:

Ovviamente, la reazione del pilota non è affatto arrivata, bensì è giunta quella di Giulia. Con una tenera dedica su Instagram, la bella influencer ha voluto zittire tutte queste voci.

