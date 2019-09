Giulia De Lellis, la sua reazione al tradimento di Andrea Damante: l’incredibile retroscena

Giulia De Lellis, nuova anticipazione sul libro: ecco quale è stata la sua reazione alla notizia del tradimento di Andrea Damante.

Mancano davvero poche settimane e finalmente ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’ uscirà in tutte le librerie. C’è davvero molto entusiasmo per l’uscita del primo libro di Giulia De Lellis. Ma, soprattutto, c’è molto fermento nello scoprire com’è andata realmente a finire tra l’influencer romana e il suo ex fidanzato Andrea Damante. Sappiamo, infatti, che l’ex tronista l’ha tradito. Ma nulla di più. Non si sa, dunque, come Giulia l’ha scoperto, come le è stato rivelato e, soprattutto, qual è stata la sua reazione. Anzi, questo no. Lo sappiamo. Pochi giorni fa, infatti, la bella romana ha condiviso una nuova e piccola anticipazione del suo libro che sembra vertere proprio su questo argomento. Ecco cosa scrive al riguardo Giulia.

Giulia De Lellis, la reazione alla notizia del tradimento di Andrea

Da quando Giulia De Lellis ha annunciato, con una promo davvero da brividi, l’uscita del suo libro, è un vero e proprio fiume in piena. Di tanto in tanto, infatti, l’influencer si lascia andare a quale piccola anticipazione. Non può svelare tutto, ovviamente. Piuttosto, però, si accontenta di svelare qualche piccolo spoiler, retroscena. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, tra il suo libro nelle mani, non solo ne ha svelato qualche particolare davvero pazzesco. Ma, sfogliandolo, ha dato l’opportunità di conoscere qualche piccolo estratto. Da come si evince dal sito web Bitchyf, infatti, siamo riusciti a conoscere la reazione di Giulia alla notizia del tradimento del suo principe Andrea Damante. Il racconto è minuzioso, dettagliato. L’ex corteggiatrice, infatti, ha raccontato di aver distrutto Playstation con l’acquqa, ridotto in brandelli i vestiti del suo compagno e, solo dopo aver fatto ciò, di essersi sciolta in un pianto liberatorio. Una reazione davvero furibonda, insomma. Ma più che comprensibile.

