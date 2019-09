A meno di un mese dalla morte di Nadia Toffa, arriva un’incredibile decisione de Le Iene: ecco cosa accadrà nella nuova edizione del programma.

Era il 13 Agosto quando, con un post sui diversi social, la redazione de Le Iene ha annunciato la morte di Nadia Toffa. Per quasi due anni, l’inviata e conduttrice del programma ha combattuto contro un tumore al cervello. Ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. Il vuoto che la giornalista bresciana è stato davvero enorme. Non soltanto per la sua famiglia, ma anche per i suoi amici e, soprattutto, i colleghi. È proprio per questo motivo che, la redazione del programma di Italia Uno, ha preso un’importante ed incredibile decisione per la nuova edizione che partirà, tra l’altro, a breve. Scopriamo cosa accadrà.

Potrebbe interessarti anche:

Le Iene, importante decisione dopo la morte di Nadia Toffa: cosa accadrà

Manca davvero poco tempo e la nuova edizione de Le Iene ripartirà su Italia Uno. Sono passate poche settimane dalla morte di Nadia Toffa, eppure il programma di Davide Parenti è pronto ad appassionare tutti con incredibili e sorprendenti servizi. Tuttavia, però, per la prossima edizione sono previste alcune ‘modifiche’. È la prima senza Nadia Toffa. Ed è proprio per questo motivo che sono state prese delle importanti decisioni al riguardo. Di cosa parliamo? Ve lo spieghiamo dettagliatamente. In primis, l’appuntamento della domenica sera del programma, condotto abitualmente da Nadia, non slitterà affatto. Anzi, verrà mandato in onda lo stesso. I suoi conduttori, ovviamente, saranno i medesimi: Matteo Viviani e Giulio Golia. E, a quanto pare, resteranno da soli. Ebbene si. Non verrà, infatti, presa alcuna conduttrice al posto della giornalista bresciana. Ma i colpi di scena non terminano qui. Perché, stando a quanto circola sul web, sembrerebbe che ad ogni nuova puntata de Le Iene verrà mandato in onda un servizio della giovane Toffa. Insomma, tutte decisioni che, da come si può vedere, renderanno felici tutti i fan.

Per ulteriori news su Nadia Toffa –> clicca qui