Dal suo debutto nel mondo dello spettacolo ne è passato di tempo, eppure Melita Toniolo continua a riscuotere un enorme successo. Era l’anno 2007 quando, per la prima volta, la bella trevigiana faceva il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Piccola di statura, ma con un forma fisica davvero perfetto, Melita ha fatto innamorare milioni di italiani. Tanto che, una volta uscita dalla casa, ha cavalcato l’onda del successo Conduttrice di Lucignolo-Bella vita e protagonista di un calendario, la giovane Toniolo è stata davvero inafferrabile. Anche adesso, nonostante sia lontana dal piccolo schermo, vanta dei numeri davvero pazzeschi. Soprattutto su Instagram. A tal proposito, avete visto l’ultima sua foto con il Lato B in bella mostra? Diamoci uno sguardo insieme!

Melita Toniolo, lato B in bella mostra: lo scatto di spalle manda in tilt Instagram

Nonostante Melita Toniolo si sia allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi interamente alla sua famiglia e al suo piccolo, continua a riscuotere un notevole successo. Soprattutto sui social. Su Instagram, ad esempio, la modella trevigiana è davvero molto seguita, amata ed apprezzata. Certo, guardando la sua photogallery non fatichiamo affatto a capirne il motivo. L’ex gieffina, infatti, è solita condividere scatti sul suo account social. Uno di essi risale a qualche giorno fa. Quando, con un’incredibile foto di spalle, la sexy Melita manda in tilt Instagram. Per quale motivo? Beh, ve l’abbiamo detto precedentemente, ma diamoci un’occhiata ‘da vicino’:

È in riva al mare in quest’ultima foto social, Melita Toniolo. Eppure, nonostante la sua didascalia volesse porre l’attenzione ai tacchi, l’ex concorrente del Grande Fratello conquista tutti con il suo Lato B in bella mostra. È proprio per questo motivo che, in tantissimi suoi fan, le fanno i complimenti:

Beh, in effetti…

