Temptation Island Vip, spoiler ufficiali: una coppia si fa i ‘dispetti’ a distanza, balli e avvicinamenti ‘pericolosi’ con i rispettivi tentatori.

Temptation Island Vip sta per arrivare e l’attesa sale sempre di più, inutile dirlo. Tutti aspettano di vedere il percorso delle sei coppie che hanno scelto di mettere alla prova il loro rapporto, ma soprattutto sale la curiosità per conoscere il loro destino. Per il momento, proprio per avere un’idea di quello che vedremo nel corso delle prime puntate, la pagina Instagram ufficiale del programma sta cominciando a diffondere dei video ‘spoiler’. Dopo quello sul pinnettu immediato di Damiano ‘Er Faina’ e l’altro sull’avvicinamento tra Serena Enardu e uno dei tentatori, eccone un terzo, che mostra l’inizio del percorso di un’altra coppia, che ha cominciato da subito a legare ‘pericolosamente’ con i rispettivi tentatori. Ecco di chi si tratta.

Potrebbe interessarti anche:

Spoiler Temptation Island Vip: una coppia si allontana, balli e sguardi di troppo con i single

Temptation Island è un viaggio nei sentimenti. Le coppie che decidono di partecipare al programma mettono in conto anche la possibilità di allontanarsi irrimediabilmente e magari legare con uno dei single all’interno del proprio villaggio. E’ proprio quello che sta succedendo a una delle coppie, che a quanto pare si è già ambientata nella nuova situazione e si è aperta a nuove conoscenze. Si tratta di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, che stanno insieme da 3 anni e hanno deciso di partecipare al programma in un momento ‘delicato’ per la loro storia, in cui litigano spesso e non sanno se continuare o meno a lottare per la loro relazione.

Nel video postato sulla pagina Instagram del programma, si vede chiaramente che Nathalie sta legando con il single Rocco, che il pubblico conosce per la sua partecipazione al trono Over di Uomini e Donne. Alla vista della sua fidanzata che balla e si diverte in braccio al tentatore, Andrea reagisce aprendosi a sua volta con la single Zoe. Vicinanza ‘pericolosa’ tra i due, che scherzano e si scambiano sguardi complici su una panchina. Cosa succederà tra Nathalie e Andrea dopo questi primi approcci con altre persone? Lo scopriremo presto!

Per rimanere aggiornato su Temptation island Vip, CLICCA QUI