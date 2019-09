Taylor Mega, abito mozzafiato per la Mostra del Cinema di Venezia: spacco veritginoso e trasparenze sul seno, il siparietto con i fotografi, ‘Come siete maliziosi!’

Taylor Mega ha una bellezza che incanta. Il suo corpo da urlo è ormai noto al pubblico di Instagram, che rimane sempre più folgorato dalle sue foto ‘hot’ . Taylor ultimamente è finita nella lente del gossip anche per il particolare rapporto con l’ex gieffina Erica Piamonte, con la quale sembra essere legata da qualcosa di più forte di una semplice amicizia. Intanto che il gossip sulla sua vita privata dilaga, Taylor continua a lavorare sui social e come modella e testimonial, e lo sta facendo in questi giorni anche a Venezia, ospite della 76esima Mostra del Cinema. L’abito indossato sul red carpet dall’influencer è davvero mozzafiato, e non manca un simpatico siparietto con alcuni fotografi.

Taylor Mega, abito mozzafiato a Venezia: il siparietto con i fotografi, ‘Maliziosi!’

Taylor Mega è al centro dell’attenzione anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove si è presentata con un abito davvero mozzafiato. Un vestito bianco completamente ricoperto di punti luce e anche piuttosto trasparente. Spacco vertiginoso per l’influencer, che ad ogni passo mostra le sue gambe da urlo, ma soprattutto scollatura molto ‘particolare’, che mette in risalto anche il decolleté di Taylor e il suo corpo perfetto.

Le immagini parlano chiaro, l’abito di Taylor è un incanto e tutti sono abbagliati dal suo fisico mozzafiato. Anche i fotografi, che la seguono dovunque per immortalare la sua bellezza. Un siparietto davvero esilarante e a tratti ‘hot’ è avvenuto proprio con alcuni di loro, che mentre scattavano foto a Taylor, le hanno chiesto di girarsi di spalle, per poter fotografare l’abito da tutte le angolazioni. ‘Dietro, per favore’, le gridavano, e così facendo hanno scatenato l’ilarità dei presenti, tanto che Taylor si è lasciata andare a un ‘Come siete maliziosi tutti!‘, facendo ancor più sorridere chi era lì con lei e rendendosi disponibile a farsi fotografare anche di spalle.

