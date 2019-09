Test medicina 2019: la lista di cose da portare con sé, consigli e idee utili

Test di medicina 2019: saranno tantissimi gli studenti che vorranno entrare alla facoltà di medicina per diventare medici. Ecco una lista di cose da non dimenticare prima di uscire di casa…

Test di medicina: avete portato tutto con voi? Non dimenticate niente? Ecco, abbiamo stillato qui di seguito una lista di cose che proprio non potete dimenticare per il test di medicina. Possiamo capire benissimo che tenete tanto a superare la prova e che, pertanto, avete addosso un bel carico di agitazione. La tensione, sì, ci aiuta ad essere più lucidi e a dare il meglio di noi stessi. Tuttavia, spesso ci può far ‘dimenticare’ o ‘tralasciare’ delle cose essenziali. Così, prima di partire per il test di medicina, meglio se darete un’occhiata a questa breve lista.

Test medicina 2019: Lista di cose da non dimenticare di portare con sé

Non vi fate prendere dall’ansia. Se avete studiato, al momento giusto ricorderete qual è la risposta esatta da segnare sul foglio. Anche se adesso credete di aver dimenticato buona parte di ciò che volevate memorizzare ad ogni costo… state tranquilli! Adesso, un attimo di concentrazione nel leggere questa lista prima di uscire di casa per essere sicuri di aver portato con voi tutto ciò che è consentito:

Carta d’identità. Va bene anche quella vecchia se non avete ancora provveduto a farvi fare quella nuova, la elettronica per intenderci. Vi serve assolutamente perché sarà necessario identificarvi prima di farvi iniziare la prova. Attenzione: evitate di portare con voi solo la patente perché talvolta può essere considerata non valida.

Documento che certifica la vostra iscrizione al test. Vi è stato rilasciato automaticamente quando avete compilato la domanda d’iscrizione: premuratevi di stamparlo e poi mettetelo in una cartellina rigida, magari insieme a tutti gli altri documenti che dovete portare con voi. Così, magari, evitate di sgualcire la carta.

Ricevuta di pagamento. Nella stessa cartellina mettete anche questa: dovrete esibirla una volta lì per farvi dare l’accesso al test.

Non dimenticate il fucile! Che in questo caso è la vostra penna. Niente matite, non sarà infatti consentito segnare le risposte con qualcosa di ‘cancellabile’.

Acqua o bevande energizzanti: sono importanti, molto. Per quanto possiamo essere a settembre c’è ancora qualche residuo di caldo nell’aria. Fate attenzione.

Qualcosa da mangiare. Crackers o una barretta di cereali: quello che preferite, insomma. Qualcosa di tascabile e che non si sciolga al caldo. Non sappiamo se in aula vi sarà consentito mangiare. Ma, almeno, una volta fuori potrete saziare lo stomaco e sentirvi meglio. O, magari, potreste farlo prima d’entrare.

