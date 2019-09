Vanessa Incontrada, la foto al mare in costume e senza trucco: la bellezza genuine e le forme che hanno fatto girare la testa proprio a tutti

Vanessa Incontrada è di sicuro una delle donne più belle della televisione italiana. Adesso vive a Follonica e ultimamente ha deciso di trascorrere le vacanze estive sulla splendida Isola d’Elba. Vacanze in compagnia del figlio Isal. Non si è fatta mancare relax e divertimento allo stesso tempo: si è data da fare tra sport d’acqua, gare di tuffi, ma anche qualche ora passata al sole e in completo relax sul lettino. E non è mancato neanche qualche selfie scattato mentre era in spiaggia. Vanessa Incontrada si è mostrata senza trucco, in costume, nel modo più naturale possibile ed ha riscosso un enorme successo su Instagram.

Vanessa Incontrada in costume e senza trucco

Il sorriso che non perde mai. Quel viso sincero e pulito. Ma soprattutto, quello che non passa inosservato in questa estate rovente della bella Vanessa è un fisico mozzafiato: tutto curve e tante forme femminili. I fan su Instagram sono rimasti praticamente estasiati dalla foto che pubblicato sul proprio profilo ed hanno cominciato ad invaderla di ‘mi piace’ e commenti.

Ecco, questo è il selfie che ha scattato nelle ultime ore e che ha postato su Instagram. Vi vogliamo mostrare, a tal proposito, anche qualche commento ricevuto dalla bella showgirl: “Da donna, non posso fare altro che.. ammirare la tua bellezza, sempre al naturale, senza alcun filtro. È proprio per questo che piaci molto anche alle donne! ❤️ Brava!”. E poi, ancora: “Sei una bellissima donna bravissima attrice. ..ma sei anche molto simpatica e solare”. E infine: “È grazie anche a donne come te che posso tornare ad amarmi. Come sono,con i miei difetti. Perché in questi anni ci hai insegnato che basta un sorriso vero,che parte dal cuore e arriva agli occhi per non notare altro in una donna. Grazie”.

Insomma, a quanto pare, Vanessa Incontrada è un vero e proprio ‘simbolo’ di bellezza per le donne. Non solo per gli uomini, quindi: stando ai commenti, anche le donne la trovano di una bellezza unica, sia interiore che esteriore.

