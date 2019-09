Dopo la storia d’amore naufragata con Angela Nasti, Alessio Campoli è di nuovo fidanzato? Ecco tutta la verità raccontata dall’ex corteggiatore.

Conosciamo tutti la storia di Alessio Campoli. Nella passata edizione di Uomini e Donne, il romano è stato uno dei corteggiatori di Angela Nasti. Con la sua semplicità, il ragazzo ha saputo conquistare l’influencer napoletana. Tanto da uscire insieme dal programma. Al di fuori del contesto lavorativo, però, le cose tra di loro non sono andate affatto bene. Dopo all’incirca due settimane di frequentazione, i due ragazzi hanno preso strade completamente diverse. Attualmente, infatti, la giovane Nasti è felicemente fidanzata con Kevin Bonifazi. Alessio, invece, è anche lui fidanzato? In questi ultimi giorni, sul web, sono girate insistenti voci a tal riguardo. Proprio per questo motivo, l’ex corteggiatore ha deciso di raccontare tutta la verità.

Alessio Campoli di nuovo fidanzato? Ecco la verità

Alessio Campoli è proprio questo: il classico ‘senza peli sulla lingua’. Anche ai tempi di Uomini e Donne, l’ex corteggiatore non si è mai nascosto dietro ad un dito. Ha sempre espresso, infatti, la sua opinione e le sue ragioni senza troppi giri di parole. La stessa ed identica cosa è avvenuta poche ore fa. Quando, nel momento dedicato ai suoi fan, il romano ha risposto ad una particolare domanda di un utente. Come dicevamo precedentemente, stando a quanto dichiara Alessio, in questi ultimi giorni si è diffusa la voce sul web secondo cui l’ex fidanzato di Angela Nasti si sarebbe di nuovo fidanzato. È proprio questa, infatti, la domanda che gli pongono su Instagram. A cui, ovviamente, Alessio risponde senza problemi. Vediamo nel dettaglio la sua risposta:

“Ti stai sentendo con qualcuno”, recita la domanda su Instagram per Alessio. “In questa settimana, era stato scritto che mi ero fidanzato o che mi stavo frequentando con qualcuno: non sono né fidanzato e né mi sto sentendo con qualcuna”, risponde Campoli. Insomma, tutto chiaro, no?

