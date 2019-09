Jefeo Amici di Maria De Filippi: dove è finito il cantante?

Si parla di Giordana, Alberto e Tish, ma che fine ha fatto Jefeo di Amici di Maria De Filippi?

Tutti probabilmente vi ricorderete di Jefeo il cantante di Amici di Maria De Filippi che nonostante non sia arrivato tra i finalisti del programma era comunque riuscito a ritagliarsi un suo spazio all’interno del panorama musicale sia del programma che italiano in generale. Da qualche tempo però di Jefeo non si sono più avute tracce mentre altri protagonisti della scorsa edizione di Amici di Maria Di Filippi si stanno facendo sentire come Giordana Angi che ha un nuovo disco in uscita e Alberto Urso che anche lui sta lavorando per nuovi singoli e nuovi album. Ma io invece che fine ha fatto Jefeo?

Jefeo Amici: dove è finito il cantante e cosa sta facendo ora?

Il cantante Jefeo nato da Amici di Maria De Filippi non è sparito nel nulla, anzi. Sta facendo un tour di successo ma era un po’ sparito dai social e dal chiacchiericcio mediatico di questi giorni proprio perché è impegnatissimo nella sua serie di concerti e ha preferito lasciare da parte i contatti virtuali favorendo invece quelli fisici con i suoi follower che lo seguono in concerto. Il cantante in ogni caso si è fatto sentire nuovamente sui social perché ha dovuto annunciare ai suoi seguaci che il concerto di Carroponte purtroppo stato annullato per motivi tecnici legati al palco. Intanto Jefeo comunque continua il suo tour e la sua fan base sembra essere piuttosto resistente. Ultimamente poi, con l’arrivo di Amici Celebrities il nome di Jefeo circola nuovamente perché non sappiamo se il cantante farà parte del programma, se se insieme a lui ci saranno anche altri concorrenti oppure no, ma sicuramente potremmo a rivederlo in televisione anche magari proprio ospite da Maria De Filippi quando ricomincerà il classico Amici visto che comunque il suo tour sta ottenendo un ottimo successo e quindi anche le sue canzoni sembrano essere al top delle classifiche.