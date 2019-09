X Factor 2019, giudici e anticipazioni nello speciale del 5 settembre

X Factor 2019, tredicesima edizione al via: il 5 settembre va in onda uno speciale sui giudici di XF13.

I fan di X Factor saranno felici di sapere che il 12 settembre andrà in onda la prima puntata del talent canoro più atteso dell’anno, ma più che altro tra pochi giorni ci sarà uno speciale dedicato proprio ai giudici di X Factor 13 Italia che andrà in onda il 5 settembre su Sky Uno.

Se vuoi rimanere super informato su X Factor 2019 trovi tutto qui:

Speciale X Factor 2019 anticipazioni della puntata del 5 settembre

Il conto alla rovescia per la nuova edizione del programma con la messa in onda delle audizioni, degli home visit e dei bootcamp è iniziato e i nuovi giudici Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel Romano sono in fibrillazione perché, dopo aver registrato le puntate riguardanti la scelta dei propri concorrenti, sono al lavoro con loro per prepararsi in vista del Primo Live. Tuttavia aspettando X Factor avrà un momento di picco con questo speciale sui giudice che andrà in onda il 5 settembre alle 21:15 su Sky Uno in cui sicuramente vedremo un po’ come stanno i giudici. Scopriremo meglio chi sono, li conosceremo con dei filmati, delle biografie, degli approfondimenti e intanto avremo anche modo di vedere magari qualche piccolo spoiler sul talent. Proprio come quello che riguarda Mara Maionchi che sarà una sorta di cerimoniere avendo già effettuato e partecipato a diverse edizioni di X Factor. Così la vedremo mentre accoglierà e intervisterà i nuovi giudici con il suo stile pazzesco. Si racconteranno Sfera, Samul e Malika dicendo anche quello che vogliono offrire e sperano di riuscire a trasmettere al pubblico a casa. Da queste piccole anticipazioni sulla nuova edizione di X Factor 2019 sembra proprio che sarà un’edizione meravigliosa! Siete pronti?

