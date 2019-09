Beatrice Valli criticata a Venezia: l’abito è troppo ‘semplice’, la sua risposta su Instagram è da applausi, parole forti.

Beatrice Valli è molto amata dal pubblico. La bella romagnola è una delle poche ex protagoniste di Uomini e Donne ad aver creato una famiglia con la persona conosciuta all’interno del programma. Lei e Marco Fantini, ex tronista, sono felici e innamorati e hanno avuto una bimba, la piccola Bianca, oltre al primogenito di Beatrice, Alessandro, nato dalla sua relazione passata con il calciatore Nicolas Bovi. Beatrice incanta Instagram con la sua bellezza e sensualità, e anche a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema, ha sfoggiato tutta la sua eleganza. Ma non tutti hanno apprezzato il suo look, tanto da portarla a fare delle storie su Instagram per rispondere alle critiche.

Potrebbe interessarti anche:

Beatrice Valli criticata per il look di Venezia: abito troppo ‘semplice’, la sua replica è da applausi

Beatrice Valli è volata a Venezia insieme al compagno Marco Fantini e alla figlia Bianca. La famiglia, però, prima del famosissimo tappeto rosso, è stata fotografata all’arrivo a Venezia Lido, e ha sfoggiato un’eleganza davvero unica, e soprattutto tanta semplicità. Beatrice indossava un tailleur pantalone grigio chiaro con un semplicissimo top color carne sotto la giacca e capelli tirati indietro. Bellissima ed elegante come sempre, è stata molto apprezzata ma anche tanto criticata, perché considerata troppo ‘semplice’. La sua replica non si è fatta attendere ed è arrivata tramite le storie su Instagram.

Le parole di Beatrice sono molto chiare. A chi le ha detto che avrebbe potuto ostentare di più con un look più ‘appariscente’, l’ex corteggiatrice ha risposto che la semplicità a suo parere premia sempre e che a volte basta essere semplici per essere bellissime e perfette. ‘Non bisogna ostentare qualcosa che non si è, io sono questa’, ha ribadito più volte Beatrice, sottolineando che lei si è mostrata semplicemente per quella che è tutti i giorni, una persona semplice e che ha bisogno di poco per sentirsi bella. E voi cosa ne pensate del suo look?

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI