Belen Rodriguez incinta? Sul palco di Castrocaro mostra un ‘pancino’ sospetto. Vediamolo insieme!

Belen Rodriguez è più bella che mai sul palco del Festival di Castrocaro 2019. Dopo la notte della Taranta, per la showgirl argentina e il suo Stefano arriva anche la conduzione della competizione canora di Rai Due. La Rodriguez è splendida nel suo abito rosso fuoco. Ma dalle immagini si intravede un curioso dettaglio. Un ‘pancino’ sospetto che potrebbe far pensare che la presunta gravidanza di cui tanto si parla non sia solo una voce… diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez è incinta? È la domanda del momento. La risposta però non ce l’abbiamo ancora. Ma questa sera un indizio potrebbe essere arrivato direttamente dal palco di Castrocaro, dove l’argentina ha mostrato un ‘pancino’ decisamente sospetto. Date un’occhiata:

Belen Rodrigeuz è assolutamente incantevole in questo abito lungo color rosso fuoco. Un abito, però, particolarmente aderente. E c’è chi non ha potuto fare a meno di notare un ‘pancino’ alquanto sospetto.. Che le voci di una presunta gravidanza della Rodriguez siano reali? Questo non è possibile dirlo. Ma Belen appare leggermente più ‘rotonda’ del solito. Questo, naturalmente, potrebbe non significare proprio nulla. Anche se, di ‘indizi’ social i bellissimi Stefano e Belen ne hanno lanciati molti, ma nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata dalla coppia. Che, al di là della possibile cicogna in arrivo, si mostra ormai più unita e felice che mai.