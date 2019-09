Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono volati a Venezia per la Mostra del Cinema: botta e risposta con i fotografi all’arrivo, ‘Ignazio non ti distrarre’, ecco cos’è successo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie del momento. Insieme da quasi due anni dopo essersi conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip, i due ragazzi sono felici e sempre più affiatati, e lo dimostrano con le continue foto di coppia che pubblicano su Instagram, che fanno sognare i loro fan. Cecilia in particolare ama condividere sui social le sue foto ‘hot’ e soprattutto tanti momenti della sua vita quotidiana con Ignazio, e lo ha fatto anche ora che sono stati insieme al Festival di Venezia. Impossibile non notare il botta e risposta con i fotografi all’arrivo: ecco cos’è successo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio a Venezia: il botta e risposta con i fotografi all’arrivo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tra i tantissimi ospiti presenti alla Mostra del Cinema di Venezia, che pur non appartenendo direttamente al mondo del cinema, hanno avuto la possibilità di sfilare sul red carpet come testimonial scelti da alcuni brand. La coppia è arrivata al Lido di Venezia e come di consueto è stata accolta da tantissimi fotografi. Bellissima come sempre, Cecilia indossava dei pantaloni bianchi, una camicetta dalle maniche ‘bombate’ e dei decolleté rossi da urlo. La sua bellezza ha immediatamente colpito i paparazzi, che le hanno rivolto numerosi compliementi: ‘La bellezza fatta persona’, le grida da lontano qualcuno.

Poi, il siparietto con Ignazio, che fa sorridere tutti. Il ciclista si volta verso la sua fidanzata per ammirare la sua bellezza, anche spinto dai complimenti che tutti le stavano rivolgendo, ma finisce per essere ‘ripreso’ dai fotografi: ‘Ignazio, non ti distrarre’, gli gridano, chiedendogli di guardare verso i loro obiettivi rimanendo concentrato sulle foto, senza lasciarsi distrarre dalla sensualità della sua compagna. Un compito molto arduo, visto che Cecilia era davvero stupenda!

