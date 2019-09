Lotto, Superenalotto e 10eLotto: estrazioni di martedì 3 settembre 2019 in diretta dalle ore 20.00

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 3 settembre 2019: in diretta su Sologossip.it a partire dalle ore 20.00 di questa sera. Dopo l’ultima enorme vincita del Superenalotto con un jackpot record di oltre duecento milioni, adesso si riparte alla grande: 59.100.000 € in palio per chi indovina i 6 numeri vincenti. Ma non dobbiamo dimenticare affatto le altre estrazioni che mettono in palio, comunque sia, dei premi abbastanza sostanziosi. Andiamo a vedere, infatti, quali sono i numeri estratti per il gioco del Lotto e del 10eLotto anche.

Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto: in diretta dalle ore 20.00

Il Lotto:

BARI 53 4 84 26 51

CAGLIARI 52 76 64 36 21

FIRENZE 9 27 48 6 42

GENOVA 67 78 29 89 58

MILANO 82 89 28 21 66

NAPOLI 21 15 2 40 29

PALERMO 1 49 13 27 90

ROMA 56 76 24 70 26

TORINO 1 89 6 3 78

VENEZIA 77 20 33 14 16

NAZIONALE 86 62 64 85 35

Superenalotto:

58 – 59 – 39 – 29 – 76 – 18

Numero Jolly: 53

Numero Susperstar: 37

10eLotto:

Numero Oro

Doppio Oro