Federica Panicucci e Marco Bacini, disavventura a Roma: l’incredibile racconto della coppia rimasta bloccata in aereo.

Federica Panicucci e Marco Bacini sono tornati dalla loro splendida vacanza a Hong Kong, dove hanno potuto godere di tutte le bellezze del luogo in compagnia dei figli di lei. La bella e sexy conduttrice sta per tornare in tv con il suo programma Mattino 5, ma nel frattempo ha vissuto un’incredibile disavventura a Roma. Rimasta bloccata in aereo insieme al suo compagno, ha fatto delle storie per raccontare cosa stava succedendo.

Federica Panicucci e Marco Bacini rimasti bloccati in aereo: l’incredibile disavventura a Roma

Federica Panicucci è volata a Roma nelle prime ore del mattino per un impegno lavorativo, insieme al suo compagno Marco Bacini. I due però hanno vissuto un’incredibile disavventura. Nelle ultime storie pubblicate dalla Panicucci, lei e Marco sono seduti ai propri posti in aereo, in attesa di partire per Milano. Il problema è che tutti i passeggeri sono chiusi in aereo da ore perché il maltempo su Roma non ha permesso il decollo dell’aereo. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sulla Capitale in questa giornata, e in particolare intorno all’orario in cui la Panicucci e Bacini avrebbero dovuto volare verso Milano, dove Federica dovrà fare le prove per Mattino 5 domani.

Una disavventura davvero incredibile per la coppia, che fortunatamente non si è fatta prendere dal panico, nonostante fosse bloccata da ore in un luogo piccolo e affollato come l’aereo, con il telefono tra l’altro quasi scarico. La Panicucci ha infatti ringraziato in alcune storie la sua vicina di posto, una ragazza siciliana, che le ha prestato un carica batterie per non farle spegnere il cellulare. La coppia ha ingannato il tempo con riviste e qualche snack, finché l’aereo ha avuto l’ok per il decollo, dopo ore e ore di stop nella pista. ‘Il vento faceva muovere l’aereo da fermo, meglio non essere partiti’ – ha raccontato Federica – ‘solo che siamo in giro dalle 4 di questa mattina, siamo devastati‘. Fortunatamente la conduttrice e il suo compagno non hanno mai perso il sorriso, nonostante la situazione fastidiosa e la stanchezza, ma soprattutto il rischio di dover rimandare la partenza e quindi anche le prove di Mattino 5.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI