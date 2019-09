Pochi istanti fa, Federica Pellegrini ha pubblicato una foto mentre è intenta in una seduta di un nuo tatuaggio: ecco il significato ‘particolare’ che ha.

È davvero molto mattiniere, Federica Pellegrini. O, perlomeno, è quello che si deduce dall’ultimo foto condivisa su Instagram. Pochissimi istanti fa, infatti, la campionessa di nuovo ha pubblicato, sul suo account ufficiale, una foto mentre si lascia disegnare sul suo corpo un nuovo tatuaggio. Sul corpo, Federica ne ha diversi, ma soprattutto con significato intenso e disparato. Anche quest’ultimo, infatti, ce l’ha. Siete curiosi di conoscerlo? Diamoci un’occhiata insieme.

Federica Pellegrini, nuovo tatuaggio: ecco cosa significa

Campionessa nel nuoto ma, anche, in termini social. Federica Pellegrini, infatti, su Instagram è un vero e proprio portento. È molto seguita, amata ed apprezzata. Proprio per questo motivo, il numero dei suoi followers aumenta sempre di più. Pensate, attualmente la bella nuotatrice conta all’incirca 1 milioni di fans. Insomma, da come si può vedere, un numero davvero considerevole. Nonostante questo, però, la Pellegrini non perde mai occasione di poter interagire con loro. Certo, tramite l’utilizzo di uno smartphone, è vero. In ogni caso, però, tenta sempre di comunicare con chi la sostiene e supporta costantemente e quotidianamente. Lo ha fatto anche poco fa. Come dicevamo precedentemente, pochissimi istanti fa, Federica ha pubblicato una foto di sé mentre si lascia disegnare sul suo corpo un nuovo tatuaggio. Li ama particolarmente, Federica. Ne ha, infatti, disegnati parecchi. Tra cui anche uno dedicato a suo fratello. Anche quest’ultimo, però, ha un significato davvero particolare. Di cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Ecco. È proprio questo il tatuaggio nuovo che Federica Pellegrini ha deciso di disegnare: la corona del rosario. È all’altezza del costato, si vede chiaramente. Un tattoo che, ammettiamolo, ha un significato davvero molto ‘particolare’ per la bella nuotatrice. Lo si evince chiaramente anche dalla didascalia che la Pellegrini utilizza: “Mi ha accompagno nelle sfide più difficili sotto il mio cuscino, ora non andrà più via”.

Boom di likes e commenti per la foto

Nonostante siano le prime ore del mattino, la foto di Federica Pellegrini ha davvero conquistato tutti. Non soltanto, infatti, in pochissimo tempo lo scatto in questione ha ricevuto più di 7 mila ‘likes’, ma anche il numero di commenti è davvero considerevole. C’è, infatti, chi vorrebbe stare al posto del tatuatore. Chi, invece, nota la professionalità e pulizia di quest’ultimo. Chi, poi, apprezza il nuovo tatuaggio. E chi, infine, fa caso all’orario. Insomma, commenti davvero diversi tra di loro, bisogna ammetterlo.

